Stasera alle 21, al Teatro Moderno di Tegoleto, va in scena

Grande attesa stasera alle 21, al Teatro Moderno di Tegoleto per " Speciale Pacciani ", il nuovo spettacolo satirico dal vivo di Alessandro Gori Lo Sgargabonzi. Alessandro Gori in arte Lo Sgargabonzi ci racconta la storia del serial killer più misterioso di sempre in un live di divulgazione criminologica e di interpretazione e rielaborazione dal vivo dei momenti topici del processo a Pietro Pacciani e ai Compagni di Merende. Dal Vanni al Lotti passando per Nesi, Faggi, Butini, Angiolina, Canessa, Sperduto, Ghiribelli e il tipo di Pontassieve con la cartellina sulle ginocchia. Saranno sciorinati memoriali, interrogatori, arringhe, aste guidamolla, blocconote Skizzen Brunnen, portasaponi Deis e nuove tesi scioccanti plasmate per l’occasione per questa edizione nuova di pacca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ecco Speciale Pacciani Sgargabonzi al Moderno

