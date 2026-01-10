Ecco Speciale Pacciani Sgargabonzi al Moderno
Stasera alle 21, al Teatro Moderno di Tegoleto, va in scena
Grande attesa stasera alle 21, al Teatro Moderno di Tegoleto per " Speciale Pacciani ", il nuovo spettacolo satirico dal vivo di Alessandro Gori Lo Sgargabonzi. Alessandro Gori in arte Lo Sgargabonzi ci racconta la storia del serial killer più misterioso di sempre in un live di divulgazione criminologica e di interpretazione e rielaborazione dal vivo dei momenti topici del processo a Pietro Pacciani e ai Compagni di Merende. Dal Vanni al Lotti passando per Nesi, Faggi, Butini, Angiolina, Canessa, Sperduto, Ghiribelli e il tipo di Pontassieve con la cartellina sulle ginocchia. Saranno sciorinati memoriali, interrogatori, arringhe, aste guidamolla, blocconote Skizzen Brunnen, portasaponi Deis e nuove tesi scioccanti plasmate per l’occasione per questa edizione nuova di pacca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Speciale Pacciani, il nuovo spettacolo di Alessandro Gori Lo Sgargabonzi
Leggi anche: Ecco il terzo album di Amalfitano, un inno al moderno e alla bohème
Ecco Speciale Pacciani Sgargabonzi al Moderno; Civitella in Val di Chiana : al Teatro Moderno di Tegoleto il 10 gennaio in scena “Speciale Pacciani”, il nuovo spettacolo di Alessandro Gori ‘Lo Sgargabonzi’; Il pianoforte di Giampaolo Nuti a Casa Petrarca, Alessandro Gori Lo Sgargabonzi porta Speciale Pacciani al Teatro Moderno; Mostro di Firenze, lo Speciale Pacciani. Alessandro Gori: Processo farsa per accontentare tutti.
Ecco Speciale Pacciani Sgargabonzi al Moderno - Grande attesa stasera alle 21, al Teatro Moderno di Tegoleto per "Speciale Pacciani", il nuovo spettacolo satirico dal vivo ... lanazione.it
Speciale Pacciani, il nuovo spettacolo di Alessandro Gori Lo Sgargabonzi - Arezzo, 5 gennaio 2026 – Grande attesa sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21, al Teatro Moderno di Tegolet o per “Speciale Pacciani”, il nuovo spettacolo satirico dal vivo di Alessandro Gori Lo ... msn.com
Mostro di Firenze, lo Speciale Pacciani. Alessandro Gori: "Processo farsa per accontentare tutti" - Grande attesa per sabato 10 gennaio quando a Civitella in Valdichiana, al Teatro Moderno di Tegoleto (ore 21), andrà in scena lo Speciale Pacciani, il nuovo spettacolo satirico dal vivo di Alessandro ... corrierediarezzo.it
POESIA DI PACCIANI CHRISTMAS SONG
Certo che Gori non le manda a dire eh. Ed è tutto pronto per il Super Speciale Pacciani di sabato 10 gennaio ore 21 al teatro Moderno di Tegoleto (AR). Con, in bundle, un sacco di roba: 1. un cortometraggio sul Mostro di Firenze nuovo di pacca che mi vede p - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.