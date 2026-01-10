ecco speciale pacciani lo sgargabonzi al moderno

Stasera alle 21 al Teatro Moderno di Tegoleto va in scena «Speciale Pacciani», il nuovo spettacolo dal vivo di Alessandro Gori Lo Sgargabonzi. L’evento, atteso da tempo, propone una proposta satirica che invita alla riflessione senza eccessi di entusiasmo. Un’occasione per assistere a uno spettacolo che unisce umorismo e critica sociale, in un contesto culturale di rilievo per la città di Arezzo.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – C’è grande attesa stasera alle 21, al Teatro Moderno di Tegoleto per «Speciale Pacciani», il nuovo spettacolo satirico dal vivo di Alessandro Gori Lo Sgargabonzi. Alessandro Gori in arte Lo Sgargabonzi ci racconta la storia del serial killer più misterioso di sempre in un live di divulgazione criminologica e di interpretazione e rielaborazione dal vivo dei momenti topici del processo a Pietro Pacciani e ai Compagni di Merende. Dal Vanni al Lotti passando per Nesi, Faggi, Butini, Angiolina, Canessa, Sperduto, Ghiribelli e il tipo di Pontassieve con la cartellina sulle ginocchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

