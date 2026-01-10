Ecco perché diciamo Che Meraviglia!

La bellezza dell'arte risiede nella sua capacità di suscitare emozioni profonde. Entrando in una stanza del Museum of Modern Art di New York, si può incontrare la celebre Notte Stellata di Vincent van Gogh, un’opera che invita alla riflessione e alla contemplazione. È in questi momenti che si comprende perché spesso diciamo «Che Meraviglia!», un’espressione semplice per descrivere un'esperienza che rimane nel cuore.

Accade a quasi chiunque si soffermi davanti a un'opera d'arte. Entrate in una stanza del Museum of modern art di New York ed eccola lì, la celebre Notte stellata di Vincent van Gogh. Il cielo turbina, le stelle pulsano e il mondo sembra vivo di sentimento, come se la tela rispecchiasse la mente stessa. E allora sentite una calma improvvisa, o una dolce malinconia, o un senso di spaesamento difficile da spiegare. Nulla "accade" nel quadro, solo qualcosa dentro di voi. Che cos'è questo qualcosa? È la domanda che ha guidato per tutta la vita Eric Kandel, neurobiologo, premio Nobel per la medicina nel 2000 e uno degli scienziati di fama mondiale più aperti al dialogo con le discipline umanistiche.

