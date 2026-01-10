Sono iniziate le prime prenotazioni per il Carnevale di Viareggio, con un segnale positivo secondo l’ottimismo di Bracciotti:

Un discreto movimento in vista del Carnevale di Viareggio, mentre sono più lenti i ritmi per Pasqua e la stagione estiva. A due velocità invece l’arrivo di nuove strutture, con la lussuosa Forte dei Marmi in fermento e il resto della costa alle prese con costi sempre più proibitivi. Maria Bracciotti, presidente di Federalberghi Versilia, oltre che di Lido di Camaiore, dipinge così le previsioni per il 2026. Partiamo dalle festività natalizie appena concluse. "I nostri alberghi, da sempre, in gran parte sono chiusi. Questa non è la nostra stagione migliore, anche perché tanti locali notturni non sono in attività e questo non aiuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco le prime prenotazioni. L'ottimismo di Bracciotti: "Stiamo andando benino"

Ecco le prime prenotazioni. L’ottimismo di Bracciotti: "Stiamo andando benino" - Ma i costi energetici e di gestione lievitano: "Difficile fare programmazioni". msn.com