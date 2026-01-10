Ecco il manifesto politico di papa Leone
Il discorso di Papa Leone al Corpo diplomatico rappresenta un momento di riflessione sulle sfide della libertà nel contesto globale. Prevost cita Agostino, evidenziando valori e ideali fondamentali, mentre affronta le criticità dell’Occidente e il suo rapporto con i principi di libertà. Un intervento che invita a un’analisi approfondita delle dinamiche internazionali e delle responsabilità delle società moderne.
Grande discorso al Corpo diplomatico: Prevost cita Agostino e non risparmia critiche all’Occidente e al suo rapporto con la libertà. Spinta alla pace: «Dilaga il fervore bellico». Poi spiega: «C’è un corto circuito, i cosiddetti nuovi diritti smontano i veri diritti umani». Nelle ore in cui Giorgia Meloni rispondeva ai giornalisti, papa Leone XIV ha tenuto il suo primo incontro con il Corpo diplomatico, nell’Aula della Benedizione: «Una novità per me, che da pochi mesi sono stato chiamato a pascere il gregge di Cristo». Davanti a un uditorio così qualificato e «globale», ha scandito un vero e proprio manifesto geopolitico e culturale, nel quale ha toccato tutti i punti roventi dello scenario mondiale. 🔗 Leggi su Laverita.info
«Disarmiamo i cuori», il primo appello del papa
