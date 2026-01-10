Il discorso di Papa Leone al Corpo diplomatico rappresenta un momento di riflessione sulle sfide della libertà nel contesto globale. Prevost cita Agostino, evidenziando valori e ideali fondamentali, mentre affronta le criticità dell’Occidente e il suo rapporto con i principi di libertà. Un intervento che invita a un’analisi approfondita delle dinamiche internazionali e delle responsabilità delle società moderne.

Grande discorso al Corpo diplomatico: Prevost cita Agostino e non risparmia critiche all’Occidente e al suo rapporto con la libertà. Spinta alla pace: «Dilaga il fervore bellico». Poi spiega: «C’è un corto circuito, i cosiddetti nuovi diritti smontano i veri diritti umani». Nelle ore in cui Giorgia Meloni rispondeva ai giornalisti, papa Leone XIV ha tenuto il suo primo incontro con il Corpo diplomatico, nell’Aula della Benedizione: «Una novità per me, che da pochi mesi sono stato chiamato a pascere il gregge di Cristo». Davanti a un uditorio così qualificato e «globale», ha scandito un vero e proprio manifesto geopolitico e culturale, nel quale ha toccato tutti i punti roventi dello scenario mondiale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ecco il «manifesto politico» di papa Leone

Leggi anche: Papa Leone, un Angelus "politico" per Santo Stefano: "Ridicolizzati e spinti fuori"

Leggi anche: Appello per una svolta a destra. Il manifesto politico di Luca Zaia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

«Disarmiamo i cuori», il primo appello del papa; Mattarella, il “motivatore” della Repubblica; «Aviatori in Congo», paternalismo di fine anno; Relativismo vade retro. Il manifesto di Leone XIV sul mondo che cambia.

Leone XIV scuote il mondo: il manifesto che smonta il relativismo e ridisegna le certezze - Manifesto contro il relativismo contemporaneoLeone XIV traccia una linea netta: il relativismo morale e culturale sta erodendo la coesione delle democ ... assodigitale.it

Relativismo vade retro. Il manifesto di Leone XIV sul mondo che cambia - La crisi del multilateralismo e la lotta all’antisemitismo, l’Onu pervaso da “ideologie politiche”. ilfoglio.it