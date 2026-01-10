Il Pietracuta si trasferisce questa sera allo stadio ’Calbi’ di Cattolica, dove alle 17.30 affronterà la Sampierana. La partita rappresenta un importante appuntamento per la squadra, che cerca di consolidare la propria posizione in campionato. La trasferta segna un passaggio fondamentale nel percorso della squadra, mantenendo l’attenzione sulla volontà di ottenere un risultato positivo.

Trasloca allo stadio ’Calbi’ di Cattolica il Pietracuta questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 17.30) per affrontare la Sampierana. In Valmarecchia i segni della nevicata dell’Epifania sono ancora evidenti, quindi la squadra di mister Cevoli, per non saltare la seconda gara consecutiva nel giro di pochi giorni, ha deciso di scendere al mare per il primo appuntamento in campo del 2026. Novanta minuti, quelli di Cattolica, che daranno il via alla seconda giornata del girone di ritorno. Inutile sottolineare quanto siano importanti i punti in palio per il Pietracuta, che martedì scorso ha perso la possibilità di metterne in tasca qualcuno nel derby sul campo dello Young Santarcangelo rinviato, come l’intera giornata, a causa del maltempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Pietracuta trasloca a Cattolica per affrontare la Sampierana

