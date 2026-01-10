e work in cerca della svolta

Stasera, a Trieste, prende il via il nuovo campionato per l’E-Work. La squadra faentina affronterà la Futurosa Ivision alle 19, con un roster rinnovato e alcune assenze significative, tra cui Nori, Georgieva e Bazan. In campo debutta la giovane Ronchi, che torna a giocare dopo un lungo recupero da un grave infortunio al crociato, segnando un importante momento di ripresa per la squadra.

Stasera da Trieste inizia un nuovo campionato per l’ E-Work. Le faentine, di scena alle 19 in casa della Futurosa Ivision, avranno un roster rinnovato senza Nori, Georgieva (entrambe accasatesi altrove) e Bazan (che ha terminato la stagione per infortunio), ma faranno debuttare la 22enne Ronchi, pronta a rientrare in campo dopo essersi ripresa dal terzo infortunio al crociato in carriera avuto nel dicembre del 2024. Nuova sarà anche la capitana: la fascia è passata da Nori alla 18enne Caterina Ciuffoli, un bell’attestato di stima e fiducia da parte della società. Fatte queste premesse, da oggi le faentine dovranno "usare la clava invece del fioretto" come sottolinea coach Paolo Seletti, perché la seconda parte di stagione sarà davvero insidiosa e il primo obiettivo dovrà essere la salvezza diretta, che vorrebbe dire conquistare i playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

