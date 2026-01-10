E' morto Saro Cundari pioniere dell’intermediazione creditizia | attestazioni di cordoglio sui social

Da messinatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Messina piange la scomparsa di Saro Cundari, figura di rilievo nel settore dell’intermediazione creditizia. Fondatore di FinServizi Srl, Cundari è ricordato come un imprenditore stimato e rispettato. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e cordoglio per amici, colleghi e la città, che lo hanno riconosciuto come un protagonista importante nel panorama locale.

La città di Messina perde uno dei suoi imprenditori più noti e rispettati. Saro Cundari, fondatore e amministratore unico di FinServizi Srl, si è spento prematuramente nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. Avrebbe compiuto 61 anni a febbraio.La notizia ha subito trovato ampia eco sui social. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Perché non mi piego al cordoglio da social e da telegiornale per "Cramontanà": sarò cinico, ma prove me wrong

Leggi anche: Morto Urbano Vascellari, pioniere dell'ottica a Venezia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

morto saro cundari pioniereLutto a Messina: addio a Saro Cundari, pioniere del credito e volto storico dell’imprenditoria - Messina piange la scomparsa di Saro Cundari , stimato consulente finanziario spentosi all'età di 60 anni . messina.gazzettadelsud.it

Morto Saro Cundari, imprenditore e fondatore di FinServizi - MESSINA – Messina dice addio a Saro Cundari, fondatore e amministratore unico di FinServizi Srl, nonché storico imprenditore della città. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.