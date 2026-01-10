E' morto Saro Cundari pioniere dell’intermediazione creditizia | attestazioni di cordoglio sui social

La comunità di Messina piange la scomparsa di Saro Cundari, figura di rilievo nel settore dell’intermediazione creditizia. Fondatore di FinServizi Srl, Cundari è ricordato come un imprenditore stimato e rispettato. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e cordoglio per amici, colleghi e la città, che lo hanno riconosciuto come un protagonista importante nel panorama locale.

Morto Saro Cundari, imprenditore e fondatore di FinServizi - MESSINA – Messina dice addio a Saro Cundari, fondatore e amministratore unico di FinServizi Srl, nonché storico imprenditore della città. msn.com

