E luce fu! Attivata la nuova illuminazione alla stazione di Talamona

È stata attivata la nuova illuminazione della stazione di Talamona, completando i lavori di potenziamento infrastrutturale. Dopo la segnalazione di un lettore di SondrioToday e un periodo di attesa, le luci ora illuminano il marciapiede, migliorando sicurezza e visibilità per i viaggiatori. Questo intervento rappresenta un passo importante per l’adeguamento della struttura alle esigenze di mobilità e sicurezza della zona.

Dopo la segnalazione di un lettore di SondrioToday relativa al nuovo impianto di illuminazione della stazione di Talamona, realizzato nell'ambito dei lavori di potenziamento infrastrutturale, ma non ancora attivato, si sono finalmente accese le luci che, per l'appunto, illuminano il marciapiede.

