E Funaro visita il Franchi | Cronoprogramma ok
Funaro ha visitato il Franchi e confermato che il cronoprogramma dei lavori procede come previsto. In un momento di attesa e di speranza per una ripresa in classifica della Fiorentina, si continua a seguire con attenzione lo stato di avanzamento dello stadio. Restano quindi aggiornamenti costanti sui cantieri, elemento importante per il futuro della squadra e della struttura.
In attesa (e nella speranza) che la Fiorentina risalga la china in classifica si continuano a monitorare i cantieri dello stadio Franchi. Ieri la sindaca Sara Funaro, accompagnata dall’assessora allo sport Letizia Perini, ha effettuato un sopralluogo. Le imprese "stanno rispettando l’ultimo cronoprogramma che abbiamo presentato" e dunque "per quel che riguarda le tempistiche" della ristrutturazione "ad oggi siamo su ciò che è stato annunciato", quindi con un primo lotto completato nel 2027 e il completamento generale entro il 2029, ha spiegato la prima cittadina. "Dopo l’ultima variante - ha aggiunto - e dopo che abbiamo presentato il cronoprogramma, abbiamo previsto ed inserito anche la possibilità dei premi di accelerazione dei lavori, se i tempi dovessero accorciarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
