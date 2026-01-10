Funaro ha visitato il Franchi e confermato che il cronoprogramma dei lavori procede come previsto. In un momento di attesa e di speranza per una ripresa in classifica della Fiorentina, si continua a seguire con attenzione lo stato di avanzamento dello stadio. Restano quindi aggiornamenti costanti sui cantieri, elemento importante per il futuro della squadra e della struttura.

In attesa (e nella speranza) che la Fiorentina risalga la china in classifica si continuano a monitorare i cantieri dello stadio Franchi. Ieri la sindaca Sara Funaro, accompagnata dall’assessora allo sport Letizia Perini, ha effettuato un sopralluogo. Le imprese "stanno rispettando l’ultimo cronoprogramma che abbiamo presentato" e dunque "per quel che riguarda le tempistiche" della ristrutturazione "ad oggi siamo su ciò che è stato annunciato", quindi con un primo lotto completato nel 2027 e il completamento generale entro il 2029, ha spiegato la prima cittadina. "Dopo l’ultima variante - ha aggiunto - e dopo che abbiamo presentato il cronoprogramma, abbiamo previsto ed inserito anche la possibilità dei premi di accelerazione dei lavori, se i tempi dovessero accorciarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E Funaro visita il Franchi: "Cronoprogramma ok"

Leggi anche: Franchi, Funaro svela il cronoprogramma: "Primo lotto pronto nel 2027, stadio finito per il 2029" / FOTO

Leggi anche: Firenze e il cronoprogramma per lo stadio, attesa e scintille. Iv e M5S con Funaro: niente sfiducia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

E Funaro visita il Franchi: Cronoprogramma ok; Franchi, sopralluogo di Funaro e Perini: il cantiere si allarga all'area del mercato; Funaro in visita al Franchi: Le imprese stanno rispettando i tempi, premi per l'accelerazione dei lavori; Nuovo sopralluogo di Funaro al Franchi. I lavori in linea con il nuovo cronoprogramma, a breve un ulteriore allargamento del cantiere FOTO.

E Funaro visita il Franchi: "Cronoprogramma ok" - In attesa (e nella speranza) che la Fiorentina risalga la china in classifica si continuano a monitorare i cantieri ... msn.com