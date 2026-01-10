Due vittime del freddo in tre giorni | l’allarme dei passanti a Cadorna senzatetto morto in pieno centro
Negli ultimi tre giorni, il freddo intenso ha causato due decessi tra le persone senza dimora a Milano, in particolare nella zona di Cadorna. La crescente preoccupazione tra i passanti evidenzia la vulnerabilità di chi vive in strada durante le ondate di gelo, sottolineando l’importanza di interventi e misure di supporto adeguate.
Milano, 10 gennaio 2026 – Il gelo ha fatto un’altra vittima tra coloro che trascorrono le notti in strada a temperature al di sotto dello zero. Il ritrovamento. Giovedì mattina, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un clochard immobile a terra a due passi dalla stazione ferroviaria di Cadorna. Purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare: i carabinieri della stazione Duomo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il pm di turno ha disposto il trasporto della salma all’obitorio, non ritenendo necessaria l’autopsia: la prima ispezione non ha rilevato segni di violenza sul corpo né elementi che facciano pensare a piste alternative al malore provocato dal freddo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
