Due eliminazioni le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2026

Il prossimo 11 gennaio, su Canale 5, andrà in onda la quattordicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Durante la registrazione del 8 gennaio, sono state annunciate due eliminazioni e le anticipazioni riguardano le classifiche di ballo e canto. La puntata offrirà nuovi momenti di confronto e spettacolo, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulle dinamiche dei concorrenti in gara.

È tutto pronto per la quattordicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 8 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 11 gennaio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la quattordicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv. - Attenzione spoiler – Le classifiche delle gare di ballo e di canto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Due eliminazioni, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026 Leggi anche: Tre eliminazioni, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025 Leggi anche: Tre nuovi ingressi, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Amici 25, spoiler registrazione 11 gennaio: due eliminazioni shock, classifica di canto e ballo ed esito delle sfide; Amici, anticipazioni 11 gennaio: due eliminazioni, ospiti, sorpresa giudici, classifiche; Amici 25, anticipazioni puntata dell'11 gennaio 2026: due allieve eliminate, un nuovo ingresso e gli ospiti; Amici, gli spoiler dell’11 gennaio: due eliminazioni inaspettate. Anticipazioni Amici 11 gennaio: due eliminazioni, un nuovo ingresso e una possibile sostituzione - In 2 lasciano la scuola, l'ingresso di una new entry, chi rischia il banco. mam-e.it

Anticipazioni Amici 25, due eliminazioni a sorpresa: chi ha lasciato la scuola - Anticipazioni di Amici di Maria De Filippi 25, eliminate due allieve e i risultati delle gare di canto e ballo ... gossipetv.com

Amici, anticipazioni 11 gennaio: due eliminazioni, ospiti, sorpresa giudici, classifiche - Tutto quello che c'è da sapere sulla puntata del talent (condotto da Maria De Filippi) registrata giovedì 8 gennaio e in onda la domenica successiva su Canale 5 ... today.it

Amici, anticipazioni 11 gennaio: 2 eliminati, le sfide, i giudici, la classifica • Nuove tensioni, decisioni che fanno discutere e classifiche ribaltate: nella scuola più famosa della tv nulla è come sembra x.com

Tutto pronto per il ritorno di Amici con due eliminazioni e ospiti speciali Domenica 11 gennaio torna Amici, con una puntata ricca di emozioni e sorprese. Dopo la pausa natalizia, gli allievi sono pronti a tornare sul palco di Canale 5 per mostrare il loro talento - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.