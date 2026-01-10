Due eliminazioni le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2026

Da ilgiornale.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 11 gennaio, su Canale 5, andrà in onda la quattordicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Durante la registrazione del 8 gennaio, sono state annunciate due eliminazioni e le anticipazioni riguardano le classifiche di ballo e canto. La puntata offrirà nuovi momenti di confronto e spettacolo, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori sulle dinamiche dei concorrenti in gara.

È tutto pronto per la quattordicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 8 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 11 gennaio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la quattordicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv. - Attenzione spoiler – Le classifiche delle gare di ballo e di canto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

due eliminazioni le classifiche di ballo e canto le anticipazioni di amici 2026

© Ilgiornale.it - Due eliminazioni, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026

Leggi anche: Tre eliminazioni, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Leggi anche: Tre nuovi ingressi, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Amici 25, spoiler registrazione 11 gennaio: due eliminazioni shock, classifica di canto e ballo ed esito delle sfide; Amici, anticipazioni 11 gennaio: due eliminazioni, ospiti, sorpresa giudici, classifiche; Amici 25, anticipazioni puntata dell'11 gennaio 2026: due allieve eliminate, un nuovo ingresso e gli ospiti; Amici, gli spoiler dell’11 gennaio: due eliminazioni inaspettate.

due eliminazioni classifiche balloAnticipazioni Amici 11 gennaio: due eliminazioni, un nuovo ingresso e una possibile sostituzione - In 2 lasciano la scuola, l'ingresso di una new entry, chi rischia il banco. mam-e.it

due eliminazioni classifiche balloAnticipazioni Amici 25, due eliminazioni a sorpresa: chi ha lasciato la scuola - Anticipazioni di Amici di Maria De Filippi 25, eliminate due allieve e i risultati delle gare di canto e ballo ... gossipetv.com

Amici, anticipazioni 11 gennaio: due eliminazioni, ospiti, sorpresa giudici, classifiche - Tutto quello che c'è da sapere sulla puntata del talent (condotto da Maria De Filippi) registrata giovedì 8 gennaio e in onda la domenica successiva su Canale 5 ... today.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.