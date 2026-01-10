A Rimini, sono in corso indagini riguardo a DroneBase, con un maxi sequestro di droni e l’iscrizione nel registro degli indagati dell’amministratore. Le autorità sospettano che i droni siano stati venduti per scopi militari senza autorizzazione, coinvolgendo potenzialmente forniture di armamenti alle forze armate. L’inchiesta mira a chiarire eventuali violazioni di norme e responsabilità legate alla distribuzione di tecnologia sensibile.

Rimini, 10 gennaio 2026 – Il sospetto è che da Rimini sia partita una fornitura non autorizzata di armamenti ed equipaggiamento militare alle forze armate nazionali e non. È questa l'accusa che è stata messa anche nero su bianco dalla procura di Rimini (pm Davide Ercolani) in un fascicolo d'inchiesta aperto nelle scorse settimane e che vede ora iscritto nel registro degli indagati Fabio De Matteis, il legale rappresentante della DroneBase Srl, l'azienda che fabbrica e vende droni a Viserba. L'imprenditore è indagato a piede libero.

© Ilrestodelcarlino.it - DroneBase sotto inchiesta, indagato l’amministratore e maxi sequestro di droni: “Vendite a scopi militari”

