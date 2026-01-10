È stata chiusa una sala giochi nel centro di Avenza, a Carrara, su disposizione del questore. La sospensione dell’attività, valida per quindici giorni, deriva da recenti controlli che hanno evidenziato irregolarità legate a problemi di ordine pubblico. La decisione mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire ulteriori situazioni di disagio nella zona. La sala potrà riaprire dopo il periodo di sospensione, previa eventuale verifica delle condizioni.

Carrara, 10 gennaio 2026 – Sigilli a una sala giochi del centro di Avenza. Potrà riaprire solo tra quindici giorni. Così ha deciso il questore di Massa Carrara. La misura è stata adottata dopo che a seguito di una serie di controlli sono stati accertati diversi episodi lesivi della tenuta dell’ordine e la sicurezza pubblica. Tra gli episodi anche un accoltellamento ai danni di un uomo di nazionalità marocchina. Non solo, durante i controlli è emersa la mancanza di collaborazione dei titolari della sala giochi nei confronti degli operatori di polizia. E nonostante gli episodi lesivi dell’ordine e della sicurezza pubblica, i titolari e gli impiegati della sala giochi non hanno mai chiamato il 112 per segnalare condotte illecite di clienti o presenze di soggetti pericolosi all’interno del locale, venendo meno alle condotte operose e collaborative previste dalla normativa di settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Droga, caos e risse: chiusa una sala giochi per ordine del questore

