Drew McIntyre | Chris Jericho in WWE? Perché no?

Dopo anni in AEW, il contratto di Chris Jericho è scaduto, rendendolo un free agent molto richiesto nel mondo del wrestling. Drew McIntyre ha recentemente espresso interesse per un possibile ritorno di Jericho in WWE, suscitando interesse tra gli appassionati. La situazione apre nuove prospettive per il futuro del canadese e le strategie delle principali federazioni di wrestling.

Dopo anni passati in AEW, come risaputo, il contratto di Chris Jericho, è giunto al termine, il canadese è attualmente il Free Agent, più prezioso del panorama del Wrestling. Drew McItyre apre le porte a Y2J. Parlando con TMZ.com, a Drew McIntyre è stato chiesto delle continue speculazioni sul futuro di Jericho, mentre continuano a circolare voci su un suo ritorno in WWE. La sua risposta è stata molto aperta: “Chris Jericho è uno dei miei amici. Ho trascorso gran parte della mia giovinezza con lui. È una star enorme, enorme, e a questo punto della sua vita e della sua carriera, qualsiasi cosa renda felice lui, rende felice anche me. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

