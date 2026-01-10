Drew McIntyre cambia motto dopo la sua vittoria | No longer Bored at Work

Dopo la sua recente vittoria, Drew McIntyre ha deciso di cambiare motto in “No longer Bored at Work”. Questa trasformazione riflette un nuovo inizio e una rinnovata motivazione, come suggerisce anche la voce di Michael Bublé: “it’s a new dawn of a new day in a new life for Drew McIntyre”. Ora, l’atleta si sente più determinato e pronto ad affrontare le sfide con una prospettiva diversa.

Proprio come canta Michael Buble, "it's a new dawn of a new day in a new life for Drew McIntyre ", che ora si sente decisamente meglio. Come riportato in precedenza, Drew McIntyre ha iniziato il 2026 alla grande, sconfiggendo finalmente Cody Rhodes e aggiudicandosi il WWE Undisputed Championship in un Three Stages of Hell Match ieri sera durante WWE SmackDown. Lo stesso Drew McIntyre si sentiva piuttosto euforico dopo la vittoria, scrivendo sul suo account X: "No longer bored at work", riferendosi ai suoi famosi tweet passati su WrestleMania dove ha spopolato il suo motto: "Bored at Work" con tanto di merchandising andato a ruba.

Andiamo a Berlino, Drew! Drew McIntyre Una notte clamorosa a WWE SmackDown. Rivivi l'episodio on demand su discovery+. I risultati dello show: bit.ly/3Z67MfG - facebook.com facebook

Dopo anni di schiaffi, FINALMENTE uno dei migliori talenti del roster porta a casa qualcosa di importante. Scelta corretta. Personalmente sono molto più intrigato da un regno da heel di Drew, rispetto a Cody campione. Ne beneficeranno tutti e due. x.com

