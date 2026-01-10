Dove vedere in tv Milano-Perugia A1 volley femminile 2026 | orario programma streaming

Dove vedere in TV e streaming la partita Milano-Perugia, A1 volley femminile 2026: orari, programma e indicazioni. La sfida tra Numia Vero Volley Milano e Bartoccini-Mc Restauri Perugia, valida per la 19ª giornata di Serie A1 femminile, si inserisce in un turno ricco di incontri importanti, tra cui Chieri-Conegliano e Scandicci-Busto Arsizio. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l’appuntamento.

La sfida tra Numia Vero Volley Milano e Bartoccini-Mc Restauri Perugia, valida per la 19ª giornata della Serie A1 femminile, si inserisce in un turno che propone temi di grande interesse con due sfide tra big del torneo (Chieri-Conegliano e Scandicci-Busto Arsizio). A Monza domenica va in scena una partita che, almeno sulla carta, sembra avere un chiaro pronostico, ma che nasconde comunque diverse chiavi di lettura. Milano arriva all'appuntamento da quarta forza del campionato con 40 punti, reduce da una settimana europea complicata, culminata con la sconfitta sul campo dell'Eczac?ba??. Un risultato che ha interrotto il cammino continentale ma che obbliga ora la squadra di Lavarini a resettare rapidamente, ritrovando solidità mentale e continuità di gioco in campionato.

