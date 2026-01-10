Dove vedere Fiorentina-Milan in diretta tv o streaming | Sky NOW o DAZN?

Per seguire la partita Fiorentina-Milan, in programma domani alle 15:00 allo stadio Franchi, è possibile sintonizzarsi su Sky, NOW o DAZN. Questi servizi offrono la diretta in tv o streaming della 20ª giornata della Serie A 2025-2026, consentendo agli appassionati di seguire l'incontro in modo comodo e affidabile. Verifica le proprie opzioni di abbonamento per non perdere questa sfida tra due delle principali squadre italiane.

Alle ore 15:00 di domani, domenica 11 gennaio, c'è Fiorentina-Milan al 'Franchi', partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su internet.

