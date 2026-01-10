Dove è stato girato il video per i 44 anni di Kate Middleton e perché nasconde un omaggio a Louis

Il video celebrativo dei 44 anni di Kate Middleton è stato girato in una location naturale, scelta per sottolineare il suo legame con l’ambiente e il suo impegno umanitario. In esso, si nota un dettaglio che richiama un omaggio a Louis, probabilmente un simbolo o un riferimento nascosto collegato al suo ruolo e alla sua storia personale. La scelta della scena e dei dettagli evidenzia l’importanza della natura e delle proprie radici nella vita della duchessa.

Kate Middleton ha compiuto 44 anni ieri e per celebrare il gran giorno ha condiviso sui social un toccante video in cui rende omaggio alla natura, ricordando la sua battaglia contro il cancro. Dove si trova il bosco che fa da sfondo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

