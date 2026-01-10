Dossieropoli M5S all’attacco di Cerno | ’sospenderlo dalla Rai’ Il direttore | telemaduro e l’editto venezuelano Ma non ci facciamo zittire da Conte

Il dibattito sulla libertà di stampa si infiamma con le parole di Tommaso Cerno, direttore della Rai, che denuncia pressioni politiche e definisce le richieste del M5S come un tentativo di censura. Cerno sottolinea come il suo ruolo venga ostacolato da interferenze esterne, in un contesto in cui la libertà di informazione e l’indipendenza dei mezzi pubblici sono al centro delle discussioni.

"Oggi il M5S chiede che io venga censurato in Rai perché non dico quello che mi ordina di dire Conte - scrive il direttore Tommaso Cerno su X -. E perché il mio giornale fa inchieste. Fra l’altro senza dossierare nessuno. Direi che dopo l’editto bulgaro c’è l’editto venezuelano". Questa affermazione arriva dopo quanto hanno dichiarato i parlamentari del M5S membri della Commissione di Vigilanza Rai. Vediamo cosa hanno dichiarato. "Nelle ultime settimane Il Giornale ha pubblicato articoli fortemente lesivi della reputazione della trasmissione Rai Report, del conduttore Sigfrido Ranucci e dei suoi collaboratori, basati su accuse di 'dossieraggio' prive di riscontri probatori e fondate su una fonte squalificata come il giornalista Luca Fazzo, sospeso dall’Ordine per il suo coinvolgimento con apparati dei servizi segreti responsabili, durante il governo Berlusconi, di operazioni di dossieraggio illecito per conto della security Telecom-Pirelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

