Doppia scossa di terremoto percepita dalla popolazione

Due scosse di terremoto sono state percepite dalla popolazione nel Garda ieri pomeriggio. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone o a beni. La priorità resta la sicurezza, e le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire tranquillità e prevenzione.

Niente danni a cose o persone: è il bilancio della sicurezza la prima notizia che rassicura il Garda dopo le scosse avvertite ieri pomeriggio. La terra ha tremato due volte in pochi minuti, alle 15.24 e alle 15.28, mettendo in allerta i residenti di oltre quindici comuni distribuiti su entrambe.

Doppia scossa di terremoto in pochi minuti: dal Trentino a Milano avvertite chiaramente dalla popolazione - Molte le segnalazioni da Rovereto a Mori passando per la Val di Ledro e in buona parte della Vallagarina e poi sul Garda per pren ... ildolomiti.it

Doppia scossa di terremoto nel basso Trentino. L'epicentro a Gargnano - Una doppia scossa di terremoto è stata avvertita anche in Trentino nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio. rainews.it

++ TERREMOTO SUL LAGO DI GARDA, DOPPIA SCOSSA REGISTRATA DAI SISMOGRAFI AVVERTITA ANCHE NEL VERONESE ++ https://www.veronaoggi.it/lago-di-garda/terremoto-lago-garda-doppia-scossa-sponda-bresciana-9-gennaio-2026/ #verona - facebook.com facebook

