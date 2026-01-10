Dopo Rosenior al Chelsea Severgnini all’Inter?

Dopo Rosenior al Chelsea, si parla di Severgnini all’Inter. Nel frattempo, Ruben Amorim si distingue per i risultati ottenuti, rappresentando una delle figure più in forma del momento. Una situazione che riflette le recenti dinamiche nel calcio italiano e internazionale, dove cambiamenti e nuove opportunità si intrecciano con continuità e strategia. Un momento interessante per osservare come si sviluppano le prossime mosse delle grandi squadre.

Vi sfido a trovare qualcuno che in questo momento stia meglio di Ruben Amorim (a parte me con la mia bionda in mano). L'allenatore portoghese con la faccia da Gesù Cristo depresso è stato esonerato dal Manchester United dopo appena quattordici mesi. Come tutti nel dopo-Ferguson (tranne forse van Gaal e Mourinho, che qualcosa hanno vinto) era arrivato sulla panchina dei Red Devils per far svoltare un club la cui identità è più confusa di un adolescente di una scuola pubblica a San Francisco. Come tutti gli altri non ce l'ha fatta, ha intristito ancora di più l'ambiente, subìto sconfitte umilianti, riempito la squadra di giocatori che nessuno ricorderà, ha litigato con la dirigenza e – pare – alcuni giocatori e si è fatto cacciare.

