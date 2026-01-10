Dopo lo smottamento. La collina ai raggi X. Faentina chiusa fino al 20.

A causa di uno smottamento avvenuto sulla collina di Fontelucente, la via Faentina rimarrà chiusa al traffico fino al 20 gennaio. La Città Metropolitana sta attendendo i risultati delle indagini geologiche condotte dall’Università di Firenze, che utilizza tecnologie avanzate come il laser scanner su drone per valutare lo stato di salute del costone roccioso. La chiusura garantisce la sicurezza e la stabilità della strada.

di Daniela Giovannetti FIESOLE La via Faentina resterà chiusa al traffico fino al 20 gennaio. Lo ha deciso la Città Metropolitana, che si è presa questi giorni in attesa dell’esito dell’ indagine geologica eseguita giovedì dall’ Università di Firenze con l’utilizzo di un laser scanner su drone per capire lo stato di salute del costone roccioso di Fontelucente, da dove si è staccato il macigno che la sera della Befana ha sfiorato una abitazione del Manzolo lungo la strada ex statale. Il materiale raccolto è sul tavolo del professor Nicola Casagli, professore ordinario di Geologia applicata presso il Dipartmento di Scienze della Terra nonché presidente del Centro per la Protezione Civile universitario, con il quale la Città Metropolitana opera in convenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

