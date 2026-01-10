Dopo imperatori Papi e Savoia Roma ebbe pure il suo re delle fettuccine

Dopo imperatori, papi e sovrani, Roma ha avuto anche il suo «re delle fettuccine»: Alfredo Di Lelio. Figura poco ricordata oggi, ma negli anni Venti del Novecento fu un punto di riferimento in Italia e negli Stati Uniti. La sua storia rappresenta un capitolo importante della tradizione culinaria romana e della storia della gastronomia italiana nel mondo.

Oggi in pochi ricordano Alfredo Di Lelio. Eppure, a partire dagli anni Venti del Novecento, è stato un mito in Italia e negli States. Grazie a un piatto nato per salvare la moglie. E poi lanciato dai divi di Hollywood. Alfredo Di Lelio, chi è costui? Di sicuro non è un Carneade, anche se gli italiani, privi di memoria gastronomica e ipnotizzati dagli odierni cuochi televisivi, lo stanno dimenticando. Alfredo è stato l'ottavo sovrano di Roma, il leggendario «re delle fettuccine», personaggio tra i più importanti e famosi nella storia della cucina italiana del secolo scorso.

