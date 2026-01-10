Dopo il Mercosur Bruxelles accelera il negoziato commerciale con l’India

Dopo l’approvazione dell’accordo tra l’Unione europea e il Mercosur, Bruxelles intensifica i negoziati commerciali con l’India. La decisione dei governi degli Stati membri di procedere con accordi internazionali evidenzia l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici e aprire nuove opportunità di scambio. Questi sviluppi rappresentano un passo importante nella strategia commerciale dell’UE, volta a diversificare i partner e sostenere la crescita economica europea.

I governi degli stati membri dell'Unione europea ieri hanno approvato a maggioranza qualificata l'accordo commerciale con il Mercosur. Dopo 25 an.

Lula celebra l'approvazione a Bruxelles dell'accordo Ue-Mercosur - Così si è espresso il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, sul via libera arrivato oggi da Bruxelles alla ratifica dell'accordo Ue- ansa.it

Meloni cambia marcia sul Mercosur quando il mondo accelera - Mentre l’Italia aspettava garanzie da Bruxelles per gli agricoltori, il mondo si è riaffacciato al Sud America. ilfoglio.it

Accordo Mercosur, via libera Ue dopo 25 anni: perché l'Italia ha votato sì x.com

Durissima presa di posizione di Forza Nuova dopo la sottoscrizione, anche da parte dell'Italia, dell'accordo con i paesi del Sud-America del Mercosur. Una firma che, secondo il vice-segretario del partito Luca Castellini, condannerà l'agricoltura italiana. - facebook.com facebook

