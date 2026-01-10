Donna investita mentre correva Muore a 54 anni
Una donna di 54 anni è deceduta dopo essere stata investita da un camion mentre correva. L’incidente è avvenuto durante un'operazione di svolta del veicolo, probabilmente a causa di un momento di distrazione. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente. Un tragico episodio che sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza stradale in ogni situazione.
Il camion che svolta, lei che attraversa la strada, forse un attimo di distrazione. Ed è stata la fine. Dramma ieri a Montichiari. Una donna di 54 anni, Marina Signori, residente a Lonato del Garda, è morta travolta da un camion nei pressi dell’isola ecologica del paese. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Rampina di San Giorgio, nel piazzale che si apre di fronte al centro di raccolta dei rifiuti. Stando alla prima, sommaria ricostruzione ad opera degli agenti della polizia stradale di Brescia, intervenuti per i rilievi, il mezzo pesante, un’autocisterna, ha investito la donna, che pare stesse facendo jogging, dopo essere uscito dall’area gestita dalla Cbbo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
