Donna investita ad Avellino | il 57enne si presenta in caserma per chiarire la posizione

Un incidente si è verificato ieri ad Avellino, in via Perugini, dove una donna di 57 anni è stata investita mentre attraversava la strada. Il conducente coinvolto, un uomo di 57 anni, si è presentato spontaneamente in caserma per fornire chiarimenti sulla dinamica dell’accaduto. L’episodio è oggetto di indagine da parte delle autorità locali.

AVELLINO – Una donna di 57 anni è stata investita ieri ad Avellino, in via Perugini, mentre attraversava la strada.L'automobile coinvolta, una utilitaria di colore nero, si era allontanata subito dopo l'impatto senza fermarsi a prestare soccorso.La donna è stata soccorsa da un'ambulanza. Ieri in Campania | nel Sannio trovati senza vita due anziani. Avellino, investe una donna e poi scappa: si cerca il pirata della strada - Il grave episodio si è verificato nella mattinata di venerdì ad Avellino, dove a Piazzetta Peurgini una 57enne intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, ...

