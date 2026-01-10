Donato Verardi | Il ‘mago’ Della Porta attualissimo maestro della scienza

Se non sempre, assai spesso Confucio aveva ragione: sicuramente quando raccomandava di “rettificare i nomi” anche per evitare inganni lessicali. Come quello che ci fa pensare, sentendo la parola “mago”, a un Otelma col turbante piuttosto che al sapiente cui preme penetrare la natura e dominarne i meccanismi possibilmente per il bene dell’umanità. Incarnò questo tipo ideale Giovan Battista Della Porta, polymath napoletano cinquecentesco di cui la cultura italiana ha finora faticato a riconoscere l’importanza e che, sebbene morto nel 1615, può ancora offrire insegnamenti agli scienziati contemporanei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

