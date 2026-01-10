Don Francesco Cristofaro in tour con il suo ultimo libro | calendario dei prossimi appuntamenti

Don Francesco Cristofaro è in tour con il suo ultimo libro. Di seguito il calendario con i prossimi appuntamenti, pensati per incontrare i lettori e condividere riflessioni sui temi trattati, tra spiritualità e vita quotidiana. Un’occasione per approfondire l’opera e dialogare con l’autore in un contesto di semplicità e confronto.

Don Francesco Cristofaro, noto autore e sacerdote, prosegue il tour di presentazione del suo ultimo libro, un'occasione per incontrare i lettori e approfondire i temi trattati nell'opera, spesso legati alla spiritualità e alla vita quotidiana dei fedeli. In ciascuna tappa, oltre alla presentazione, è prevista la celebrazione della Santa Messa. Il calendario dei prossimi appuntamenti include: 23 gennaio – Catania: Cattedrale di Catania, ore 17:30, Santa Messa seguita da firmacopie.. 6 febbraio – Avellino: Parrocchia San Michele Arcangelo, Sant'Angelo All'Esca (AV).. 10 febbraio – Tortona: Libreria Diocesana, ore 15:00.

