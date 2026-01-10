Domenica senza auto due quartieri coinvolti | iniziative e blocco traffico

Domenica 11 gennaio, a Genova, si svolge la giornata dedicata alla domenica senza auto, coinvolgendo i quartieri di San Fruttuoso e Nervi. L’iniziativa, promossa dal Comune, mira a promuovere spazi pedonali e iniziative per i cittadini, con il blocco temporaneo del traffico nelle zone interessate. Un'occasione per riscoprire i quartieri senza l'inquinamento e il rumore derivanti dal traffico veicolare.

