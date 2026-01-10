Domenica con un nuovo blitz freddo e neve a bassa quota Altre sorprese da metà gennaio

Domenica si prevede un’intensa ondata di freddo e neve a bassa quota, con condizioni meteorologiche instabili sull’Italia. L’inverno continua a mostrare il suo volto più rigido, grazie all’arrivo di correnti fredde dal Nord Europa che alimentano un ciclone sui nostri mari. Ulteriori cambiamenti sono attesi a partire da metà gennaio, mantenendo l’attenzione alta sulle previsioni meteorologiche della stagione.

Roma, 10 gennaio 2026 – L’ inverno prosegue la sua corsa sull’ Italia a tutta velocità: è in arrivo infatti una nuova fase di instabilità meteorologica dovuta all'afflusso di correnti fredde provenienti dal Nord Europa, che favoriranno la formazione e l'approfondimento di un ciclone sui nostri mari. Lo conferma il meteorologo de iLMeteo.it, Mattia Gussoni, secondo il quale il peggioramento interesserà soprattutto il Centro Sud, con piogge battenti e il rischio di veri e propri nubifragi specie tra Campania e Calabria. Attenzione al vento forte. Il vero protagonista della giornata sarà il vento di Maestrale, che soffierà con intensità crescente fino a raggiungere raffiche di burrasca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

