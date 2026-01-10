Domani si disputa Inter-Napoli, uno degli incontri più attesi della stagione. Le prime giornate del nuovo anno hanno mostrato come il calcio possa riservare sorprese, con molte squadre che hanno perso in casa e pochi risultati definitivi. Un campionato aperto e imprevedibile, dove ogni partita può cambiare gli equilibri. La sfida tra Inter e Napoli rappresenta un momento chiave nel percorso verso la vittoria finale.

Finalmente le favole del fattore campo e del calendario comodo, sono crollate nel primo turno dell’anno: nessuna squadra ha vinto in casa, quattro pareggi e sei sconfitte, il calcio è questo, il Var è altro, gli arbitri non dico. Il campionato non offre certezze, forse soltanto l’Inter ribadisce la propria solidità, soprattutto grazie ai suoi fenomenali attaccanti, un campione del mondo e un vice, Lautaro e Thuram, gli o le altre fanno provincia, dietro lamenti e proteste. I pareggi di Napoli e Milan sono andati oltre i meriti effettivi, al di là della libera interpretazione del regolamento da chi, invece, non dovrebbe commettere errori, la questione arbitrale intossica un torneo che non è già esaltante di suo, la crescita del Como provoca simpatie, dimenticando l’enorme investimento effettuato dai proprietari, fermenti a Roma alla voce Gasperini ma non è il caso di stupirsi, l’eccellente professionista già si era segnalato a Bergamo per analoghe bizzarrie caratteriali, si rialza la Juventus sempre più spallettiana e così l’Atalanta di Palladino, chi non offre garanzie di costanza è il Torino poco Toro però protetto dalla propaganda, la Fiorentina vive di speranze ma domani contro il Milan meglio non illudersi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Domani Inter-Napoli. Tutto il resto è provincia

