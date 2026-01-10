Dodici scatti per promuovere l' adozione | iniziata la distribuzione del calendario dello Sportello 4 zampe

È iniziata la distribuzione del calendario 2026 dello “Sportello a 4 Zampe” della Provincia di Perugia, con dodici scatti che ritraggono cani in attesa di una famiglia. Realizzato presso il Canile sanitario di Collestrada, il calendario mira a sensibilizzare sull’adozione e a promuovere il rispetto degli animali. La presentazione ufficiale si è svolta prima di Natale, segnando l’inizio di un nuovo anno di impegno per il benessere animale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.