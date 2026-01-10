Disordini e sporcizia locale di via Campo di Marte chiuso per 15 giorni e multa di 2mila euro

Da perugiatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Perugia ha disposto la sospensione di 15 giorni e una multa di 2.000 euro per un locale di via Campo di Marte, a causa di disordini all’esterno e delle condizioni igieniche non conformi. La decisione mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative sanitarie nell’ambiente pubblico.

La Polizia di Stato di Perugia ha chiuso e sospensione la licenza di un esercizio pubblico per 15 giorni a causa di disordini avvenuti all'esterno e per le condizioni igieniche del locale.Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’accertamento, negli ultimi due anni, di irregolarità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sporcizia ovunque (ma non solo): chiuso il locale e multa di 1.300 euro

