Disordini e sporcizia locale di via Campo di Marte chiuso per 15 giorni e multa di 2mila euro
La Polizia di Perugia ha disposto la sospensione di 15 giorni e una multa di 2.000 euro per un locale di via Campo di Marte, a causa di disordini all’esterno e delle condizioni igieniche non conformi. La decisione mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative sanitarie nell’ambiente pubblico.
La Polizia di Stato di Perugia ha chiuso e sospensione la licenza di un esercizio pubblico per 15 giorni a causa di disordini avvenuti all'esterno e per le condizioni igieniche del locale.Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’accertamento, negli ultimi due anni, di irregolarità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Sporcizia ovunque (ma non solo): chiuso il locale e multa di 1.300 euro
Leggi anche: Sporcizia ovunque (ma non solo): chiuso il locale e multa di 1.300 euro
Disordini e arredi distrutti nel carcere di Massama, protesta un gruppo di detenuti trasferiti da Roma. I sindacati: "situazione ingestibile". #IoSeguoTgr #sardegna https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2026/01/disordini-nel-carcere-di-massama-dopo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.