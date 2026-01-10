Discorsi sulla devozione

Il Museo Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ propone un ciclo di incontri gratuiti dedicati a ‘La devozione in Liguria e alla Spezia’. Attraverso queste sessioni, si approfondiscono gli aspetti storici, artistici e culturali delle tradizioni religiose locali, offrendo un’occasione di riflessione e conoscenza sul patrimonio spirituale del territorio ligure e spezzino.

Il Museo Etnografico 'Giovanni Podenzana' presenta 'La devozione in Liguria e alla Spezia', un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla storia, all'arte e alle tradizioni della devozione religiosa nel territorio ligure e spezzino. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il centro culturale Il Porticciolo e si propone di valorizzare un patrimonio spirituale e culturale di grande rilievo, attraverso il contributo di studiosi ed esperti. Il programma si articola in otto appuntamenti, da gennaio a dicembre, con cadenza mensile e pausa estiva. Ogni incontro approfondirà temi specifici legati a luoghi di culto, reliquie, tradizioni musicali, ordini religiosi ed opere d'arte, offrendo al pubblico uno sguardo ampio ed approfondito sulla devozione locale.

