Disabilità l’anti-epilettico introvabile Regione | le Ats possono importarlo Famiglie e studi legali si attivano

La carenza di un farmaco anti-epilettico essenziale ha causato ripetitive difficoltà alle famiglie e agli studi legali. La Regione ha ora autorizzato le Ats a importarlo, offrendo una soluzione temporanea. Questa situazione si ripete, infatti, per la quarta volta negli ultimi sei anni, evidenziando la necessità di interventi strutturali per garantire un accesso stabile alle terapie.

Anastasio Prima di oggi era già accaduto nel 2020, nel 2022 e nel 2024: quattro volte negli ultimi sei anni. E se dall’assessorato regionale al Welfare fanno sapere di aver già avviato la procedura di importazione del farmaco per singolo paziente e di voler "rinforzare il messaggio" perché tutte le farmacie prendano in considerazione questa soluzione, c’è chi, come Laura Andrao, avvocato specializzata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, ha deciso di avviare – tramite il suo studio legale e insieme ad alcune famiglie – approfondimenti e iniziative "a livello istituzionale" per capire come risolvere il problema, senza escludere, dovessero servire, "ricorsi per chiedere la commercializzazione urgente del medicinale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

