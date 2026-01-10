A partire dal 2029, la trasmissione dei diritti televisivi della Premier League potrebbe passare a Netflix, secondo quanto riportato dal Guardian. Attualmente, Netflix e Paramount sono in competizione con Warner Bros Discovery per acquisire tali diritti, influenzando il panorama delle trasmissioni di uno degli eventi calcistici più seguiti. Questa possibile svolta rappresenta un cambiamento significativo nel settore dei diritti televisivi sportivi.

Netflix e Paramount si contendono Warner Bros Discovery, influenzando i diritti tv di Premier League e Champions League. Il futuro delle trasmissioni sportive europee è in bilico. Dopo Prime Video, potremmo davvero dire che in futuro guardare tutto sarà in streaming? Così inizia il nuovo articolo del Guardian: “Netflix ha passato anni a rifiutare educatamente le offerte della Premier League e della Uefa per acquistare i diritti tv, quindi sarebbe ironico se li ottenesse per caso. Questa possibilità emerge dallo scontro da oltre 100 miliardi di dollari tra Netflix e il rivale Paramount Skydance per l’acquisizione di Warner Bros Discovery (Wbd), una mossa destinata a influenzare non solo Hollywood, ma anche il panorama globale dei media”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Diritti tv, dal 2029 la Premier League potrebbe essere trasmessa da Netflix (Guardian)

Leggi anche: La Premier League sacrifica la tradizione per i diritti tv: niente Boxing Day e addio al blackout tv del sabato pomeriggio

Leggi anche: Notte degli Oscar, dal 2029 la diretta sarà trasmessa su YouTube

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Netflix, non solo cinema e serie tv: il piano per prendersi la Serie A.

Diritti tv Serie A, l’annuncio che cambia tutto: c’entra Netflix - Netflix entra nella corsa ai diritti tv della Serie A con le partite di campionato che potrebbero finire sulla piattaforma streaming ... calciomercato.it

Diritti tv, quanto guadagnano la Premier League e gli altri campionati - Dominano gli inglesi che si apprestano a moltiplicare gli introiti – SERIE A, ACCORDO CON SKY E DAZN ... panorama.it

La tv rende la Premier League sempre più ricca: la Superlega esiste già - I club inglesi coperti di sterline fino al 2029: quasi 8 miliardi solo dai diritti domestici (e nemmeno per vedere tutte le partite). panorama.it

Diritti tv, dal 2029 la #PremierLeague potrebbe essere trasmessa da #Netflix. Prima di Netflix, ci ha provato #Amazon Prime, che ha acquisito i diritti solo per due turni di partite a settimana dal 2019 al 2025. Ora i diritti sono tornati a #Sky Sports. Ancora tutto in - facebook.com facebook