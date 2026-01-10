Diritti salario e dignità da difendere

Nel 2025, le Rappresentanze sindacali unitarie della Flai Cgil hanno concluso un percorso importante, eleggendo 27 delegati in 9 aziende della provincia. Questa tornata elettorale rafforza il ruolo dei lavoratori nella tutela di diritti, salari e dignità, elementi fondamentali per un confronto equilibrato e costruttivo tra imprese e lavoratori. Un passo importante per consolidare un sistema di rappresentanza efficace e partecipato.

Il 2025 si è chiuso con un'ultima importante tornata elettorale per l'elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie della Flai Cgil che nel corso dell'anno ha eletto 27 delegati in 9 aziende della Provincia. Le elezioni hanno interessato 988 dipendenti con una partecipazione al voto pari al 71% circa degli aventi diritto. "La Flai, rispetto ai voti validi, ha ottenuto 450 voti, pari ad una percentuale superiore al 63% che le ha permesso di conseguire 27 seggi sui 37 complessivamente assegnabili, con una percentuale di seggi conseguiti di circa il 73%", scrive la categoria del settore agroalimentare della Cgil.

