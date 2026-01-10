Diretta gol Serie A LIVE | Roma Sassuolo 0-0 inizia la sfida!
Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 20ª giornata. In questa sessione, trovi sintesi, risultati, tabellini e cronaca delle sfide in corso, tra cui Roma-Sassuolo, Como-Bologna, Udinese-Pisa e Atalanta-Torino. Restate aggiornati per tutte le novità sulle partite in corso, in un'informazione precisa e puntuale, ideale per chi desidera seguire il campionato senza interruzioni.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 15 – COMO BOLOGNA Fine . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Serie A, DIRETTA Roma-Sassuolo: la cronaca LIVE - Anche contro il Sassuolo, la squadra giallorossa dovrà far fronte ad un’emergenza totale. asromalive.it
