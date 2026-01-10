Diretta gol Serie A LIVE | Roma Sassuolo 0-0 fine primo tempo

Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Roma-Sassuolo, Como-Bologna, Udinese-Pisa e altre partite della 20ª giornata. La cronaca, i risultati e i dettagli delle partite sono disponibili per offrire un quadro completo delle sfide in corso. Restate aggiornati sulle principali gare del campionato italiano con analisi e moviola, per un’informazione precisa e puntuale.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 18 – LIVE ROMA SASSUOLO

