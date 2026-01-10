Diretta gol Serie A LIVE | 0-0 Como Bologna spettacolo in Udinese Pisa

Segui la diretta delle partite di Serie A della 20ª giornata, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, cronaca e moviola. Le sfide di Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino sono disponibili con sintesi e tabellini, offrendo un quadro completo dell’andamento del campionato Enilive 2024/2025. Restate aggiornati su tutte le partite e le principali novità del massimo campionato italiano.

SERIE D | Fidelis Andria-Barletta, il derby più atteso è in diretta domani su Telesveva. "Affari" pugliesi anche a Fasano, Nardò e Francavilla Fontana #puglia #sport #semprefuoriperilcalcio - facebook.com facebook

Il Baracchino è una serie Amazon Original, creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, scritta da Matteo Calzolaio, Nicolò Cuccì, Salvo Di Paola e Tommaso Renzoni e prodotta da Lucky Red e Megadrago, in collaborazione con Prime Video. Ora dispon x.com

