DIRETTA | Cesena-Empoli 0-1 | ospiti in vantaggio a inizio ripresa a segno Ilie

Segui la diretta della partita tra Cesena ed Empoli, terminata con il risultato di 0-1. L'Empoli ha trovato il gol all'inizio della ripresa, grazie a Ilie, mentre nel primo tempo sono state registrate alcune ammonizioni e cambi di formazione. Di seguito i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale sull'incontro.

53': Castagnetti fa il suo ingresso in campo, gli lascia il posto Francesconi51': ammonito Moruzzi per fallo su Ciervo47': GOL DELL'EMPOLI. Ilie viene servito al limite dell'area e apre il destro bucando Klinsmann46': si ricomincia senza cambiFINE PRIMO TEMPO. CESENA EMPOLI 0-045': questa volta è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: L’Empoli pensa a due trequartisti e una punta. Ilie (o Saporiti) e Shpendi dietro a Pellegri? Leggi anche: DIRETTA | Cesena-Empoli 0-0: Ciervo e i gemelli Shpendi vicini al gol La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Diretta Cesena-Empoli: dove vederla in tv e live streaming; Cesena - Empoli in Diretta Streaming | IT; Cesena-Empoli, la sfida dei gemelli Shpendi: Stiven contro Christian, storie parallele di due giovani bomber; Cesena-Empoli 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche. Diretta Cesena Empoli/ Streaming video tv: l’ultima sfida del sabato! (Serie B, 10 gennaio 2025) - Diretta Cesena Empoli streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Dino Manuzzi per il diciannovesimo turno della Serie B stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

Serie B, poche emozioni tra Cesena ed Empoli: è 0-0 al termine del primo tempo - 0 il risultato al 45’, con gli ospiti che si sono lasciati preferire. tuttomercatoweb.com

Serie B, Cesena-Empoli 0-0 (pt): gara bloccata al Manuzzi - 0 tra Cesena ed Empoli, in una prima frazione intensa ma povera di vere occasioni da. tuttob.com

Temperature in diretta ore 14:00 Santa Sofia (FC) +12,3 gradi Imola +0,4 gradi #meteoforlicesena #garbino #libeccio #neve - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.