Dimessa dall’ospedale Sant’Andrea muore a causa di una peritonite

Il 10 gennaio 2026, a La Spezia, si registra il decesso di una paziente dopo la dimissione dall’ospedale Sant’Andrea. Dopo un ricovero di quattro giorni per una sindrome coronarica acuta, la donna è deceduta otto giorni più tardi a causa di una peritonite derivante da un’ostruzione intestinale non diagnosticata. La vicenda solleva questioni sulla gestione clinica e sulla tempestività delle diagnosi.

La Spezia, 10 gennaio 2026 – Dimessa dal Sant’Andrea dopo quattro giorni di ricovero con una diagnosi di sindrome coronarica acuta, muore otto giorni dopo per una peritonite causata da un’occlusione intestinale che non era stata diagnosticata dai sanitari del nosocomio spezzino. L’ennesimo caso di malpractice sanitaria è stato accertato in questi giorni dal Tribunale civile della Spezia, con il giudice Adriana Gherardi che, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, ha condannato Asl5 a risarcire il figlio e la nipote della donna deceduta, una 87enne originaria della Spezia. Il ricovero, la diagnosi e le dimissioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

