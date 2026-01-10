È aperto fino al 28 febbraio il bando per il sostegno alle famiglie numerose di Bellaria Igea Marina. Con un contributo di diecimila euro, si mira ad aiutare le famiglie con quattro o più figli a far fronte alle spese quotidiane. Questa iniziativa intende offrire un supporto concreto a chi si trova in difficoltà, garantendo un aiuto importante per affrontare le esigenze di tutti i giorni.

Un sostegno alle famiglie più numerose di Bellaria Igea Marina. Scade il 28 febbraio la richiesta di contributi per un aiuto ai bisogni quotidiani di chi ha quattro e più figli. Il fondo ammonta a 10mila euro (4mila di risorse comunali e 6mila di fondi regionali) e sarà spartito tra i nuclei con quattro o più figli fiscalmente a carico, anche in affido. Tra i requisiti richiesti per accedere al sussidio, la residenza anagrafica a Bellaria Igea Marina e un Isee 2026 ordinario del nucleo familiare non superiore a 25mila euro. Si sottolinea che si intendono figli a carico coloro che non abbiano percepito un reddito complessivo nel corso dell’anno superiore a 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diecimila euro a disposizione delle famiglie più bisognose

Leggi anche: Scuola, 24 milioni euro a disposizione delle famiglie: come richiedere la 'dote'

Leggi anche: Natale a Bacoli, dalla lotta all’evasione arrivano 40mila euro per le famiglie bisognose

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Diecimila euro a disposizione delle famiglie più bisognose; Calcinaia, gara di solidarietà per aiutare una famiglia con cinque figli; Sempre più famiglie non riescono a pagare le bollette: Lions dona un assegno di 10mila euro; Famiglia di Calcinaia con cinque figli ha bisogno di supporto.

Trasporto scolastico, diecimila euro per le famiglie ’fragili’ - Diecimila euro alle famiglie numerose e ’fragili’ per sostenere l’utilizzo del trasporto pubblico scolastico stanziati dalla giunta. ilrestodelcarlino.it

Un hamburger da diecimila euro sfida ogni idea di gusto comune: tra ingredienti rari, presentazioni audaci e cifre irragionevoli, rimane un enigma gastronomico che parla più di lusso assoluto che di semplice appetito. - facebook.com facebook

Castiadas, diecimila euro per le associazioni di volontariato x.com