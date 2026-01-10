Dieci anni senza David Bowie l’eredità immortale del Duca Bianco

Dieci anni fa, il 10 gennaio 2016, il mondo della musica ha perso David Bowie, artista di grande talento e innovazione. La sua scomparsa ha segnato un momento di riflessione sull’eredità lasciata nel panorama musicale e culturale. In questo anniversario, si ricorda il contributo di Bowie, un’icona che ha saputo reinventarsi e influenzare generazioni. La sua figura rimane un punto di riferimento per artisti e appassionati di musica.

(Adnkronos) – Dieci anni fa, il 10 gennaio 2016, il mondo della musica veniva colto di sorpresa da una notizia tanto improvvisa quanto devastante: David Bowie era morto. L'annuncio, affidato ai suoi canali social ufficiali, parlava di una serena scomparsa dopo una battaglia di 18 mesi contro un tumore al fegato, malattia tenuta nascosta a .

