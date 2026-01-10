In un contesto di dichiarazioni ufficiali e annunci politici, gli esperti analizzano criticamente la reale efficacia delle garanzie europee a sostegno di Kiev, evidenziando limiti e contraddizioni. Mentre le parole dei leader europei sembrano ottimistiche, le valutazioni tecniche e strategiche suggeriscono una realtà più complessa, soprattutto riguardo alla forza dell’esercito britannico e alla solidità delle promesse di sicurezza.

A latere delle splendide dichiarazioni di intenti dei leader europei vi sono i commenti degli esperti, i quali smontano tale narrativa coi fatti e col ragionamento. E si tratta di analisti occidentali, anzi inglesi, che non parteggiano di sicuro per la Russia, ma che vedono la realtà in modo lucido e non attraverso la lente deformante di desideri non realistici. Le garanzie "robuste" e il sospetto di ripensamenti americani. Il 6 gennaio la Coalizione dei Volenterosi si è radunata per firmare l'accordo che contiene le "Robuste garanzie di sicurezza per una pace solida e duratura", tanto agognate da Zelensky, egli stesso presente all'evento.

