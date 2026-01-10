Derubata in casa a 85 anni | Mi hanno incappucciata

Una donna di 85 anni è stata vittima di una rapina nella sua abitazione a Macerata. Al suo rientro, ha trovato due uomini travisati che l’hanno aggredita, incappucciata e hanno portato via alcuni beni, tra cui gioielli e denaro. L’episodio, avvenuto il 10 gennaio 2026, evidenzia ancora una volta la presenza di rischi per gli anziani nelle abitazioni.

Macerata, 10 gennaio 2026 – Rientra a casa e trova due malviventi con il volto travisato che la aggrediscono, la incappucciano e poi scappano con due fedi, una catenina in oro e un po’ di soldi in contanti. Sono in corso le indagini da parte della polizia per ricostruire quanto è accaduto giovedì sera, in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Resse, dietro via Spalato. La segnalazione al 112 è arrivata intorno alle 20. Faccia a faccia con due ladri. Una maceratese di 85 anni era appena rientrata a casa quando si è trovata faccia a faccia con due ladri che avevano appena fatto visita nel suo appartamento, passando per una finestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

