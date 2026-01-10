“Come se la passa il nostro Tiger?”. “Malconcio e acciaccato. Ma pronto all’uso”. “Bene. E voi?”. “Come lui.” Roma, 10 gen – In questo dialogo, in una delle scene iniziali della pellicola, sta tutto il senso letterale e metaforico del nuovo film del regista tedesco Dennis Gansel (già noto anche da noi per il riuscito L’onda ). La pellicola si chiama Der Tiger, ed è disponibile da pochi giorni su Amazon Prime. Gli uomini e il fuoco. Il comandante Philip Gerkens interroga il suo secondo Christian Weller sullo stato del carro armato panzer Tiger e, di riflesso, dei suoi quattro uomini. Sì, perché la squadra composta da questi cinque soldati (di età, ceto sociale e passato totalmente differenti) sono i protagonisti assoluti della storia al pari dello stesso Tiger (che infatti si merita il titolo) e dell’elemento del fuoco, che compare in maniera sinistra e misteriosa dalla prima all’ultima inquadratura. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Der Tiger, la guerra nella testa

Leggi anche: Von der Leyen rilancia la difesa europea e la guerra a Putin

Leggi anche: Ucraina, Orban: “von der Leyen vuole racimolare 135 miliardi per prolungare la guerra”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Super Soldier | DRAMA | Full Movie in English

Tiger I in transport Our Shop : gigantshop.eu More Photos : warphotos.net - facebook.com facebook