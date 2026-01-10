Del Piero Racconta Juve-Ajax 1996 | La Finale di Champions a Roma Sky Sport

Il 12 gennaio Sky Sport propone il secondo episodio di 1996 L'Anno di Del Piero, un approfondimento sulla finale di Champions League tra Juventus e Ajax giocata a Roma nel 1996. Questo episodio ripercorre i momenti chiave di quella storica partita, evidenziando l'importanza di quell'evento nella carriera di Alessandro Del Piero e nella storia del calcio europeo. Un'occasione per rivivere un capitolo fondamentale del calcio italiano e internazionale.

Lunedì 12 gennaio va in onda il secondo episodio di 1996 L'Anno di Del Piero, la produzione originale Sky Sport che rievoca il periodo in cui Alessandro Del Piero diventa leggenda del calcio mondiale. In questo estratto Alex racconta la finale di Champions League contro l'Ajax del 22 maggio 1996 all'Olimpico di Roma, una sfida contro una squadra leggendaria reduce dalla vittoria dell'anno precedente con una generazione di fenomeni #DelPiero #JuveAjax1996 #ChampionsLeague #FinaleRoma #1996 #Juventus #Ajax #SkySport #Litmanen #Agnelli #MarcelloLippi #OlimpicoRoma #LeggendeJuve #SkyOriginal #CalcioItaliano La Juventus arriva alla finale dopo aver battuto il Real Madrid ai quarti con la consapevolezza di avere gli uomini giusti per affrontare l'Ajax campione in carica. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Del Piero Racconta Juve-Ajax 1996: La Finale di Champions a Roma (Sky Sport) Leggi anche: Del Piero racconta il suo magico 1996 a Sky Sport - La Copertina ??? Leggi anche: “1996, L’anno di Del Piero”: il mito della Juventus si racconta su Sky Sport e NOW La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “1996. L’anno di Del Piero”: racconto di un anno storico; Video - 1996, Il Gol alla Del Piero: Come Nacque la Leggenda (Sky Sport) ???; Video - 1996, L'Anno di Del Piero - La 10 di Baggio ???(Sky Sport); Video - 1996 L'Anno di Del Piero: La Nuova Serie Sky dal 6 Gennaio ???. Juve-Ajax 1996: Del Piero racconta la finale di Champions - Lunedì 12 gennaio in onda il secondo episodio di “1996, L’anno di Del Piero”, la produzione originale firmata Sky Sport che rievoca il periodo in cui Alessandro Del Piero diventa leggenda del calcio ... sport.sky.it

Del Piero Racconta Juve-Ajax 1996: La Finale di Champions a Roma (Sky Sport) ??

