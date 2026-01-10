Del Piero Racconta a Sky Sport i Laccetti | Il Rituale Segreto del 1996

Lunedì 12 gennaio su Sky Sport Calcio, alle 14.45, va in onda la seconda puntata di

La seconda puntata di 1996 L'Anno di Del Piero va in onda da lunedì 12 gennaio alle 14.45 su Sky Sport Calcio con Alessandro Del Piero che ripercorre uno degli anni più magici della sua carriera. In questo estratto esclusivo Alex racconta l'abitudine di stringere dei laccetti attorno ai calzettoni, un rituale personale che accompagnava le sue prestazioni leggendarie in campo #DelPiero #1996 #Laccetti #Rituali #SkySport #Juventus #Tokyo #CoppaIntercontinentale #MarcelloLippi #GolImmortale #AlexDelPiero #SecondaPuntata #SkyOriginal #LeggendeJuve #CalcioItaliano Dal gol immortale di Tokyo contro il River Plate alla finale di Champions League vinta contro l'Ajax, il 1996 rappresenta l'anno in cui Del Piero entra nell'Olimpo dei grandi del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Del Piero Racconta a Sky Sport i Laccetti: Il Rituale Segreto del 1996 Leggi anche: Del Piero racconta il suo magico 1996 a Sky Sport - La Copertina ??? Leggi anche: “1996, L’anno di Del Piero”: il mito della Juventus si racconta su Sky Sport e NOW La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 1996, L'anno di Del Piero, il 1^ episodio su Sky; Come il 1996 ha cambiato la vita di Del Piero, lo speciale; “1996, l’anno di Del Piero”, su Sky il racconto dell’esplosione del campione; “1996. L’anno di Del Piero”: racconto di un anno storico. Juve-Ajax 1996: Del Piero racconta la finale di Champions - Lunedì 12 gennaio in onda il secondo episodio di “1996, L’anno di Del Piero”, la produzione originale firmata Sky Sport che rievoca il periodo in cui Alessandro Del Piero diventa leggenda del calcio ... sport.sky.it

